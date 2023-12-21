На тлі ялинки: сім'я молодшого сина королеви Маргрете II поділилася святковим фото

Молодший син королеви Данії Маргрете II показав фото своєї сім'ї за святковою вечерею.

У Instagram данської королівської родини опублікували фото з їхнього будинку у Вашингтоні.

"Через дуже короткий час Їхні Королівські Високості принц Йоагім і принцеса Марі з дітьми повернуться додому до Данії з Вашингтона, щоб провести різдвяні канікули з сім'єю та друзями.

Але перед поїздкою сім'я та собака Серіз зібралися на ранню різдвяну вечерю, для якої принцеса Марі приготувала свою улюблену данську страву — смажену свинину.

Таким чином, в американському будинку запанував різдвяний дух з невеликими данськими різдвяними традиціями", — йдеться в підписі до фотографії.

(гортайте фото праворуч)

На знімку сім'я заскочена за столом, принцеса Марі одягнена у червоний светр із високою горловиною, а її чоловік у графітовому джемпері та білій сорочці. Кадр зроблений на тлі святкової ялинки, за столом із сім'єю знаходиться і домашній вихованець.

Нагадаємо, раніше королева Маргрете II розповіла, як планує провести Різдво цього року.

Читайте також: