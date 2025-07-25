На тлі знаменитої вежі: Жасмін Грімальді показала, як відпочила в Парижі

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

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33-річна дівчина, мабуть, провела там відпустку. Жасмін опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, показавши знамениту Ейфелеву вежу, на тлі якої вона сфотографувалася одягнена в чорну сукню міді і тримаючи сумку Lady Dior в руках (улюблена модель принцеси Діани).

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

З ким Жасмін Ґрімальді відпочивала, вона не розповіла, але опублікувала багато різних фотографій.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Також раніше ми показували, як дівчина ділилася знімками з пляжного відпочинку на Лазурному узбережжі. Жасмін позувала на пляжі у чорному бікіні та ефектно виходила з моря.

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Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Нагадаємо, британська аристократка леді Кітті Спенсер також показала кадри з відпустки, але в Італії вона проводить її зі своєю 2,5 однорічною дочкою Афіною.