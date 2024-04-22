На траві та в компанії домашнього вихованця: подруга Меган Маркл показала фото з будинку Сассекських

Подруга Меган Маркл – акторка Ебігейл Спенсер – поділилася на своїй сторінці в Instagram знімками з дому Меган та Гаррі у Монтесіто.

Відколи герцогиня Сассекська анонсувала свій бренд American Riviera Orchard, її близькі друзі кинулися підтримувати її публічними постами в соцмережах.

Одна з близьких подруг Меган та її ексколега з серіалу "Форс-мажори" теж не залишилася осторонь. У своєму блогу Ебігейл опублікувала кілька знімків, зроблених у зеленому каліфорнійському саду Сассекських. У руках вона тримала кошик із фруктами та джемом, який нещодавно Меган Маркл випустила під своїм новим брендом American Riviera Orchard.

"Цей джем – мій джем. Справді чудовий смак того, що буде далі… я так тебе люблю, М. @americanrivieraorchard", — написала Спенсер у підписі до світлин.

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На фото, до речі, видно і домашнього вихованця Сассекських – бігля на прізвисько Гай.

Нагадаємо, запустивши новий бренд, під яким Меган Маркл планує продавати різні товари для дому, герцогиня повернулася і до Instagram.

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