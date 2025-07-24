На цьому все: компанія Netflix припиняє співпрацю з Меган Маркл і принцом Гаррі

Меган і принц Гаррі / © Associated Press

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Компанія вирішила не продовжувати ексклюзивний контракт на 100 мільйонів доларів, що діяв із принцом Гаррі та Меган Маркл від 2020 року.

Угода, підписана незабаром після того, як Сассекські склали з себе королівські обов’язки та влаштувалися в США, дозволила їм спробувати свої сили в ролі виробників контенту та непогано заробити.

Меган і Гаррі / © Getty Images

Але тепер Netflix завершує цю угоду. Рішення було ухвалено після поганих результатів останнього документального серіалу Маркл «З любов’ю, Меган», який від моменту прем’єри 4 березня набрав 5,3 мільйона переглядів.

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Стверджується, подружжя Сассекських та Netflix вирішили не робити офіційних заяв. В інтерв’ю The Sun джерело повідомило про розірвання угоди наприкінці цього року: «Угода укладена, більше серіалів не зніматиметься. Netflix вважає, що вичавив із пари все, що міг», — цитує express.co.uk.

Гаррі та Меган / © Associated Press

Найуспішнішим їхнім спільним проєктом став документальний фільм про історію кохання Меган і Гаррі. Серед контенту, розробленого в межах цієї угоди, — фільм «Polo», що розповідає про пристрасть принца Гаррі до спорту, і ще два документальні серіали: «Жити, щоб лідирувати», в якому беруть участь впливові лідери, та «Серце нескореного», що розповідає про спортсменів, які беруть участь у Іграх Invictus.

На цей момент Netflix планує випустити другий та останній сезон кулінарного шоу, продюсеркою якого є Меган Маркл.

Меган Маркл, фото: instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

Попри всі зусилля, багато цих проєктів не здобули очікуваного результату, що ставить під сумнів реальний вплив діяльності Сассекських в індустрії потокового мовлення.

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