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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
2 хв

На цьому все: компанія Netflix припиняє співпрацю з Меган Маркл і принцом Гаррі

Стримінговий сервіс Netflix завершує мільйонну угоду з Меган Маркл та принцом Гаррі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та принц Гаррі

Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Компанія вирішила не продовжувати ексклюзивний контракт на 100 мільйонів доларів, що діяв із принцом Гаррі та Меган Маркл від 2020 року.

Угода, підписана незабаром після того, як Сассекські склали з себе королівські обов’язки та влаштувалися в США, дозволила їм спробувати свої сили в ролі виробників контенту та непогано заробити.

Меган і Гаррі / © Getty Images

Меган і Гаррі / © Getty Images

Але тепер Netflix завершує цю угоду. Рішення було ухвалено після поганих результатів останнього документального серіалу Маркл «З любов’ю, Меган», який від моменту прем’єри 4 березня набрав 5,3 мільйона переглядів.

Стверджується, подружжя Сассекських та Netflix вирішили не робити офіційних заяв. В інтерв’ю The Sun джерело повідомило про розірвання угоди наприкінці цього року: «Угода укладена, більше серіалів не зніматиметься. Netflix вважає, що вичавив із пари все, що міг», — цитує express.co.uk.

Гаррі та Меган / © Associated Press

Гаррі та Меган / © Associated Press

Найуспішнішим їхнім спільним проєктом став документальний фільм про історію кохання Меган і Гаррі. Серед контенту, розробленого в межах цієї угоди, — фільм «Polo», що розповідає про пристрасть принца Гаррі до спорту, і ще два документальні серіали: «Жити, щоб лідирувати», в якому беруть участь впливові лідери, та «Серце нескореного», що розповідає про спортсменів, які беруть участь у Іграх Invictus.

На цей момент Netflix планує випустити другий та останній сезон кулінарного шоу, продюсеркою якого є Меган Маркл.

Меган Маркл, фото: instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл, фото: instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

Попри всі зусилля, багато цих проєктів не здобули очікуваного результату, що ставить під сумнів реальний вплив діяльності Сассекських в індустрії потокового мовлення.

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