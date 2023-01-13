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На українські екрани виходить французька мелодрама з Леа Сейду у головній ролі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
2 хв
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На українські екрани виходить французька мелодрама з Леа Сейду у головній ролі

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Зірка "бондіани" і фільмів Веса Андерсона знялася у фільмі "Одного чудового ранку".

В український прокат 19 січня виходить мелодрама "Одного чудового ранку" з Леа Сейду у головній ролі.

Леа за свою акторську роботу у стрічці "Одного чудового ранку" була номінована на премію Європейської кіноакадемії.

Головна героїня фільму - молода мати Сандра, яка мешкає у Парижі. Її життя сповнене турботи про маленьку доньку та хворого батька, стан якого стрімко погіршується. Раптом у її житті з’являється нове захоплення - одружений науковець Клеман.

"Це дуже особистий фільм. У цій історії є речі, натхненні моїм життям. Я знаю про хворобу — мій батько страждав дегенеративною недугою… У цьому фільмі я хотіла опрацювати те, що траплялося зі мною кілька разів — коли ти стикаєшся з можливістю закохатися, попри сум та віддалення від болю", - розповіла про свій задум режисерка Міа Гансен-Льове.

Акторський склад доповнили зірки французького кінематографа: Паскаль Ґреґґорі ("Життя в рожевому кольорі", "Жанна д’Арк"), Мельвіль Пупо ("Золота молодь", "З божої волі"), Ніколь Ґарсія ("Люпен").

Світова прем'єра відбулася на двотижневику режисерів Каннського кінофестивалю 2022, де картина здобула премію Label Europa Cinemas.

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Дата публікації
Перегляди
194
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