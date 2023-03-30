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На урочистому банкеті: перша леді Німеччини фіолетовою сукнею підкреслила струнку фігуру

На урочистому банкеті: перша леді Німеччини фіолетовою сукнею підкреслила струнку фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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На урочистому банкеті: перша леді Німеччини фіолетовою сукнею підкреслила струнку фігуру

Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Ельке Бюденбендер мала чудовий вигляд на заході.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер на честь офіційного візиту короля Чарльз III і його дружини королеви-консорта Камілли до Німеччини влаштували державний банкет у президентському палаці Бельв'ю.

Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Перша леді сяяла на заході у фіолетовій приталеній сукні максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру, і прозорому фіолетовому болеро із органзи. Взула вона замшеві світлі туфлі на шпильках.

Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Ельке зробила укладання з прикореневим об'ємом і вечірній макіяж. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї – золотий ланцюжок.

Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева Камілла обрала для банкету довгу сукню з вишивкою сріблястим бісером у вигляді тонких гілок із листям. На голові у неї була коштовна тіара "Гревілл", а на шиї - лондонське кольє з "торочкою".

Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1384
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