На варті Карпат: кудлатий пес-рятувальник Сікро допомагає шукати людей у горах

У ДСНС продовжують розповідати про службових собак, які допомагають рятувальникам.
Патрон, який працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області, вже став справжньою зіркою Instagram. Але в ДСНС працюють ще багато собак, які допомагають бійцям.
Так, на сторінці у Facebook ДСНС України розповіли про собаку породи комондор, або угорська вівчарка. Вона допомагає гірським рятувальникам у пошуку людей.
Ні, це не овечка, не хмаринка і не іграшка, це дуже серйозний пес на ім'я Сікро Він серйозний, тому що його місія -...Опубліковано ДСНС України Четвер, 16 червня 2022 р.
"Ні, це не овечка, не хмаринка і не іграшка, це дуже серйозний пес на ім'я Сікро.
Він серйозний, тому що його місія - рятувати людей в горах, адже він справжнісінький пес-рятувальник із Закарпаття!
Сікро - надійний та розумний і дуже талановитий помічник наших гірських рятувальників.
Але вам, друзі, бажаємо ніколи не потребувати допомоги Сікро. Лише - як буде нагода - пообніматися та пообціловуватися. Це він дуже любить ", — написали рятувальники із ДСНС.
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