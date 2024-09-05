На велосипеді та з конем: Зару Тіндалл заскочили на змаганнях

43-річна дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл – потрапила до об'єктивів фотографів у Стемфорді.
Зара Тіндалл була присутня на першій перевірці коней на змаганнях Burghley Horse Trials у Стемфорді. Зара бере участь у змаганнях і була зазнімкована зі своїм конем.
Одягнена Тіндалл була в чорний жакет із замком і поясом, білі джинси-скіні та білі балетки. На обличчі в Зари були окуляри від сонця, а волосся вона зібрала в низький хвіст і доповнила такий денний аутфіт золотими сережками-кільцями у вухах.
Також Зару сфотографували, коли вона каталася на велосипеді. Члени британської королівської родини люблять цю справу і ми навіть збирали для вас добірку фотографій, показуючи їхні велосипедні прогулянки.
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