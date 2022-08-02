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На відпочинку: 57-річна Елізабет Герлі у блакитному бікіні показала фігуру

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На відпочинку: 57-річна Елізабет Герлі у блакитному бікіні показала фігуру

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка знову вихваляляється купальником свого бренду.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео з відпочинку. На ньому акторка з'являється у блакитному бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою. Купальник, як і всі інші, чудово сидить на її стрункій фігурі.

Ліз демонструє на камеру, як вона з яхти занурюється у холодну воду моря.

"Ви ненавидите людей, які здіймають галас, потрапляючи у холодну воду?" – запитала акторка у своїх фоловерів.

Раніше Герлі похизувалася звабливим декольте у білому купальнику.

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