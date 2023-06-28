На відпочинку: принцеса Крістіан Ганноверська у смугастому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Дружина принца Крістіана Ганноверського – Алессандра де Осма, принцеса Крістіан Ганноверська, показала в Instagram Stories, як триває її відпочинок на курорті.

Принцеса Крістіан Ганноверська/Instagram принцеси Крістіан Ганноверської

Алессандра насолоджується прогулянкою на яхті і купається в морі. На відео вона постала у чорно-білому смугастому суцільному купальнику на тонких бретельках від бренду More Noir, вартість якого – 275 доларів. Принцеса перебуває у чудовій фізичній формі – вона струнка і підтягнута.

Принцеса Крістіан Ганноверська/Instagram принцеси Крістіан Ганноверської

Волосся Алессандра зібрала у низький пучок і доповнила пляжний лук стильними чорними сонцезахисними окулярами від бренду TIWI за 110 доларів.

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