На відпочинку: принцесу Леонор заскочили за кермом у Пальма-де-Майорці

Іспанська королівська родина перебуває на відпочинку в Пальма-де-Майорці.
Спадкова принцеса Леонор була зазнімкована разом зі своєю матір'ю королевою Летицією, сестрою інфантою Софією та бабусею королевою Софією під час відвідування Пласа-Майор та центру Пальма-де-Майорка. Леонор була за кермом, коли її сфотографували репортери.
Одягнена 18-річна принцеса була в топ у дрібний квітковий принт на ґудзиках від Subdued, білі штани вільного крою на зав'язках, взула еспадрильї на танкетці від mint&rose і взяла із собою сумку sezane.
Леонор на шиї мала золотий ланцюжок з квітковим кулоном і золоті сережки у вухах. Довге русяве волосся у неї було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.
Декількома днями раніше сім'я була заскочена дорогою до ресторану Mia в Пальма-де-Майорці.
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