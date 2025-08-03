На відпочинку в Португалії: принцеса Євгенія проводить час з відомим музикантом і його дружиною

Принцеса Євгенія і її чоловік Джек / © Instagram принцеси Євгенії

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Принцеса Євгенія, заміжня за Джеком Бруксбенком і зазвичай проводить час поперемінно у Великій Британії та Португалії, оскільки Джек працює керуючим проєктом магната нерухомості Майка Мелдмана.

Її португальський будинок розташований у житловому комплексі CostaTerra Golf and Ocean Club, де королівська пара, схоже, днями приймала в гостях музиканта Роббі Вільямса та його дружину, американську акторку Айду Філд.

Принцеса Євгенія, Айда Філд і Робі Вільямс, фото: фото: instagram.com/aydafieldwilliams / © instagram.com/aydafieldwilliams

Айда, яка вже багато років близько спілкується з Євгенією, опублікувала у своєму особистому акаунті в Instagram серію знімків із принцесою Йоркською.

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На одному зі світлин можна побачити, як дві жінки позують разом перед брамою, а на іншому Євгенія сяє на селфі зі знаменитою парою.

Айда залишила підпис під постом: «Obrigada (дякую португальською) #літо #сімейнийчас».

Айда Філд та принцеса Євгенія, фото: фото: instagram.com/aydafieldwilliams / © instagram.com/aydafieldwilliams

Євгенія зазнімкована на одному з фото у максісукні кольору гакі без рукавів, а на селфі одягнена у смугасту сорочку та бейсболку. Імовірно, знімки були зроблені у різні дні.

Нагадаємо, Айда та Робі Вільямс були серед гостей на королівському весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка 2018 року.

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Робі Вільямс і Айда Філд на весіллі принцеси Євгенії / © Associated Press