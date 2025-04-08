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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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768
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На віллі в Італії: Чарльз і Камілла влаштували фотосесію на честь річниці весілля

Завтра, 9 квітня, король Чарльз та королева Камілла відсвяткують 20-ту річницю від дня свого весілля.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король і королева вчора вирушили з чотириденним візитом до Італії і цей візит розпочався зі спеціальної фотосесії, присвяченої 20-й річниці їхнього весілля.

У Instagram королівської родини було опубліковано дві нові фотографії Чарльза та його дружини Камілли, а також відео зі знімань. Нові знімки були зроблені першого дня в Італії, на віллі Волконській у Римі, нині це офіційна резиденція британського посла в Італії. Кадри зробив королівський фотограф Кріс Джексон.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

Королева Камілла одягнена у білу сукню-пальто від Anna Valentine з невеликим вирізом, у неї ідеальне укладання та перлинні сережки у вухах. Король одягнений у темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та сіру краватку.

«Починаючи наш перший візит до Італії як короля і королеви, ми з нетерпінням чекаємо на можливість відсвяткувати двадцяту річницю нашого весілля в такому особливому місці — і з такими чудовими людьми! A presto, Roma e Ravenna! (у перекладі з італійської “До швидкої зустрічі, Рим та Равенна!”).

- Чарльз Р. та Камілла Р.», - йдеться у підписі до знімків.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, раніше ми писали, що сестра королеви нещодавно розкрила секрет щасливого шлюбу Чарльза та Камілли.

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