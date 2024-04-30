На випадок розлучення: чотири цікаві пункти зі шлюбного договору короля Філіпа VI та королеви Летиції

У травні 2024 року королева Летиція та король Філіп VI відсвяткують двадцяту річницю від дня свого весілля.

Вони одружилися 22 травня 2004 року і у шлюбі у них народилося дві прекрасні доньки. Про весілля іспанської королівської пари ми розповідали раніше, сьогодні поговоримо про те, який шлюбний контракт довелося підписати Летиції Ортіс перед тим, як одружитися зі спадковим принцем.

Спадковий принц Феліпе де Бурбон та Летиція Ортіс 2004 рік. Мадрид / Фото: Getty Images

Для журналістки Летиції Ортіс це був другий шлюб. Її першим чоловіком був її шкільний вчитель літератури Алонсо Герреро Переса, з яким вона зустрічалася десять років і одружилася 7 серпня 1999 року. Шлюб був зареєстрований лише у мерії і вже через рік розпався.

Перед тим, як одружитися зі спадкоємцем іспанського престолу, Летиції довелося підписати шлюбний договір, в якому було 40 сторінок.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Як пише royalfamily.news юристам королівського палацу перед весіллям Летиції та Феліпе довелося детально розписати, що ж буде у випадку, якщо вони захочуть розлучитися.

Згідно з документом у разі розлучення королева Летиція отримає велику суму грошей, яка хоч і не вказана в документі, але дозволить їй безбідно прожити все життя.

За нею залишиться літній та зимовий будинки з усіма зручностями.

Одним із найспірніших пунктів угоди було те, що Летиція мала б відмовитися від повної опіки над своїми дітьми ще до їхнього народження. Це означало, що у разі розлучення принцеса Леонор та інфанта Софія залишаться у палаці Сарсуела зі своїм батьком.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Якщо розлучення буде остаточним, Летиція втратить титул королеви, але якщо шлюб не буде розірваний офіційно, вона зможе зберегти його і як і раніше, матиме титул Її Величності.

На щастя, жоден із цих пунктів за 20 років, що минули від дня їхнього весілля, не довелося використати. Сподіваємося, наступні двадцять років ця красива королівська пара житиме в радості та сімейному щасті.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

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