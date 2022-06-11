На Вірджинію Джуфре, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, подали позов за сексуальні домагання.

На Вірджинію Джуфре, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, подали позов за сексуальні домагання.

Не викликає сумніву той факт, що ситуація в особняку Джеффрі Епштейна була абсолютно нездорова.

Як відомо, Вірджинія Джуфре у підлітковому віці стала жертвою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Згодом вона стала правозахисницею та надавала допомогу жертвам сексуального насильства.

Вірджинія Джуфре також звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві над нею в той час, коли їй було 17 років, і вона жила в сексуальному рабстві в особняку Джеффрі Епштейна. Принц звинувачення відкинув, а згодом адвокатам вдалося врегулювати питання у позасудовому порядку. За припущеннями ЗМІ, сума угоди становила від 7 до 12 мільйонів фунтів.

Вірджинія Джуфре та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Тепер перед судом має постати вже сама Вірджинія. Як повідомляє New York Post, відповідний позов надійшов до окружного суду США.

Позивачкою у справі стала Ріна О, яка заявила, що зазнала насильства у 2001 році у масажному кабінеті особняка Епштейна. За словами жінки Вірджинія Джуфре доторкнулася до неї без її згоди: «Я стояла там, завмерши, як оленя. Я не могла ворухнутися. Я була в шоці. Я почувала себе принижено та відчувала дискомфорт». Ріна О заявляє, що Вірджинія використовувалася Епштейном, щоб заманювати інших дівчат, зокрема неповнолітніх.

Варто зазначити, що Джуфре та Ріна О не вперше вступають у судове протистояння. Вірджинія Джуфре, якій зараз 38 років та Ріна О, якій 43 роки, висувають взаємні звинувачення. Йдеться про події, які відбувалися у житті жінок, коли обидві були у сексуальному рабстві в таунхаусі Епштейна у Верхньому Іст-Сайді у 2001 році.

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