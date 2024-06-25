На високих підборах і з сумкою Dior: Бріжит Макрон на похороні ікони французького шансону

Дружина президента Франції у всьому чорному з'явилася на жалобній церемонії.

Перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала у Парижі похорон ікони французького шансону Франсуази Арді, яка померла у віці 80 років.

Там Бріжит з'явилася у чорному двобортному жакеті, який спереду був із оксамитової тканини, і чорних прямих штанів.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфіт дружина президента доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві і високих стійких підборах. У руках вона тримала невелику чорну стьобану сумку Dior зі срібною фурнітурою.

Перша леді завершила лук об'ємним укладанням, улюбленим макіяжем смокі-айс, годинником із чорним ремінцем й окулярами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому вбранні зустрічала короля Абдаллу II і його дружину королеву Ранію в Єлисейському палаці.

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