На високих підборах і з сумкою Dior: Бріжит Макрон на похороні ікони французького шансону

Дружина президента Франції у всьому чорному з'явилася на жалобній церемонії.
Перша леді Франції Бріжит Макрон відвідала у Парижі похорон ікони французького шансону Франсуази Арді, яка померла у віці 80 років.
Там Бріжит з'явилася у чорному двобортному жакеті, який спереду був із оксамитової тканини, і чорних прямих штанів.
Аутфіт дружина президента доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві і високих стійких підборах. У руках вона тримала невелику чорну стьобану сумку Dior зі срібною фурнітурою.
Перша леді завершила лук об'ємним укладанням, улюбленим макіяжем смокі-айс, годинником із чорним ремінцем й окулярами.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білому вбранні зустрічала короля Абдаллу II і його дружину королеву Ранію в Єлисейському палаці.
Читайте також:
- У жакеті з деніму і на високих підборах: стильна Бріжит Макрон на виборчій дільниці
- У вбранні кольору індиго і з золотим ланцюжком: Бріжит Макрон на зустрічі із Зеленськими
- Незручний момент: Бріжит Макрон хотіла взяти королеву Каміллу за руку, але щось пішло не так