На високих шпильках, у прикрасах і з червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії на саміті у Брюсселі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні бере участь у дводенному саміті ЄС, який відбувається у будівлі Європейської Ради у Брюсселі. На ньому європейські лідери обговорюють Україну, міграцію та економіку.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Політикиня з'явилася там в ефектному діловому образі. На ній був білий топ і костюм кольору слонової кістки, який складався із жакета і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила білими босоніжками із синьою підошвою і на високих шпильках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання, макіяж із срібними тінями і рожевою помадою. вуха Джорджа прикрасила золотими сережками з камінням, руки – широким золотим браслетом, різнокольоровими тонкими браслетами і каблучками з камінням. Червоний манікюр завершив лук прем'єрки.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до Тунісу Джорджа Мелоні приїхала у ніжно-рожевому жакеті з накладними кишенями, блузці такого самого кольору з блискітками і білих штанях зі стрілками.

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