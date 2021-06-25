На виставці у Віндзорі показали рідкісні фотографії принца Філіпа і його родичів

У Віндзорському замку відкрилася виставка, присвячена принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому.
На ній представлені особисті речі чоловіка королеви Єлизавети II, а також портрети з особливими сімейними зв'язками, які виставляються вперше. Також там показано королівське весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа і військово-морська кар'єра її покійного чоловіка, благодійна діяльність та його любов до водіння карети. Виставку, куратором якої є Royal Collection Trust, спочатку планувалася приурочити до 100-річчя принца Філіпа 10 червня. Але герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року.
Центральним елементом виставки, яка відкрилася 24 червня, став портрет герцога Единбурзького, написаний Ральфом Геймансом 2017 року, коли Філіп пішов на пенсію з громадських заходів. Картина є одним з останніх офіційних портретів принца Філіпа перед його смертю в квітні у віці 99 років. На ньому зображений 73-річний чоловік королеви Єлизавети, що стоїть в Великому коридорі Віндзорського замку, а в кінці Великого коридору розташована Гобеленова кімната, де народилися мати принца Філіпа, принцеса Аліса, і бабуся з материнської лінії, принцеса Вікторія, пише People.
Принц Філіп провів більшу частину року перед своєю смертю у Віндзорському замку з королевою Єлизаветою II під час пандемії коронавірусу, хоча вони також відвідували Балморал і Сандрінгем. Він помер у Віндзорському замку і був похований на території каплиці Святого Георгія 17 квітня 2021 року. Після смерті монархині принца Філіпа буде перепоховано разом з нею.
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