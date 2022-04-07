На вітринах Chanel у Парижі з'явилися портрети Гітлера: російські пропагандистки тріумфують

Відомі і не дуже росіянки привселюдно обурюються тим, що французький модний дім Chanel не продає їм більше аксесуарів.

Раніше ми писали, що бренд Chanel пішов із Росії після того, як РФ повномасштабно вторглася війною в Україну і передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України. Також у бутиках марки у всьому світі відмовляються продавати сумки росіянам або пропонують підписати угоду, в якій покупець зобов'язується підтвердити, що куплений товар не потрапить на територію Росії.

Сьогодні в телеграм-каналі "Антиглянець" було опубліковано фотографію, нібито зроблену на вулицях столиці Франції. На вітринах бутиків та офісів бренду в Парижі наклеїли наклейки у вигляді портрета Адольфа Гітлера з логотипом Chanel замість обличчя. Хто їх наклеїв, невідомо, таким чином, ймовірно, хотіли звернути увагу на ситуацію, яку багато росіян вважали за прояв русофобії.

До речі, рупор російського МЗС Марія Захарова, яка закрила доступ до свого Instagram для українців, також висловилася на тему Chanel та сумок.

З Instagram Марії Захарової

Зазначимо, що не всі світські левиці були готові на камери різати свої дорогі сумки, взявши участь у челенджі на знак протесту. Російська продюсерка та підприємиця Яна Рудковська заявила, що вважає таке ставлення до клієнтів з боку бренду принизливим. Прокоментувала Яна і у своєму телеграм-каналі ситуацію з наклейками у Парижі. А також додала: "Я нічого не різатиму і не кромсатиму. З кожною річчю у мене пов'язана певна історія. Я дочекаюся певного моменту і більш ніж впевнена, що в майбутньому, цей бренд присвятить свою колекцію російським жінкам, яких вони дійсно дуже сильно і незаслужено образили".

Читайте також: