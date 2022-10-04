На всіх місця не вистачить: стало відомо, кого після зустрічі з шаманами Путін вирішив взяти з собою до бункера

Президент Путін намагається знайти втіху в так званих "місцях сили", а ще намагається вирішити, чи застосовувати йому тактичну ядерну зброю в Україні чи краще не варто. Але про всяк випадок попередив своїх найближчих родичів, зокрема й коханку Аліну Кабаєву, про можливу евакуацію до бункера.

Вже кілька днів президент РФ відпочиває, відвідує "місця сили" та милується сибірськими краєвидами. Як повідомляє телеграм канал Generall SVR, диктатор також у ці дні особливо часто зустрічається з шаманами, які, у свою чергу, проводять для нього обряди "на удачу". Вона, щоправда, поки що до рук Путіна не прагне, роблячи російського президента, у якого, як кажуть, є проблеми з ментальним здоров'ям, ще більш небезпечним для всього світу.

Путін / Фото: Associated Press

"Шамани провели для Путіна "обряд", у резюме якого повідомили, що "палаючий птах несе перемогу і смерть", залишивши трактування, хто, кому і що саме несе, хворобливій фантазії президента. Незалежно від шаманської маячні, яку президент сприймає цілком серйозно, Путін готується ухвалювати ключові рішення про завдання удару тактичною ядерною зброєю, перебуваючи в бункері далеко від Москви, і як він вважає, у безпеці", - пише канал.

Також повідомляється, що президент подбав про найближче коло своїх близьких і розпорядився доставити їх усіх до бункера заздалегідь. До кола цих людей за інформацією каналу увійшли Аліна Кабаєва з дітьми та дві старші дочки Путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова також з дітьми та співмешканцями.

Путін та Кабаєва / Фото: Associated Press

Прикро, але на цьому близьке коло дорогих серцю Путіна людей замикається. Пишуть, що "Путін розпорядився, у разі ядерної загрози, евакуювати "необхідний мінімум" з російських чиновників: голову Держдуми, уряд, Генерального прокурора, керівництво Ради Безпеки (без Медведєва), керівництво Адміністрації президента, керівництво ФСБ, ФСТ, СЗР із сім'ями та й все. Крім Володіна жоден депутат Держдуми евакуації не підлягає. Рада Федерації взагалі виявилася непотрібною".

Марія Воронцова та Катерина Тихонова

Таємна дочка Путіна Єлизавета Кривоногих та її мати Світлана (до речі, колишня коханка президента) цій евакуації також не підлягають, як і багато інших. А от прислузі бункера пощастило більше, вони теж будуть евакуйовані у разі потреби, адже хтось має обслуговувати президента та його родину під час перебування в бункері.

"Путіна давно час на примусове лікування зі суворим спостереженням до психіатричної лікарні відправити, але мабуть усім цікаво брати участь в експерименті: "що буде якщо дати ідіоту можливість знищити світ?", — підсумував канал все, що відбувається.

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