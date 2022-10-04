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На всіх місця не вистачить: стало відомо, кого після зустрічі з шаманами Путін вирішив взяти з собою до бункера

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На всіх місця не вистачить: стало відомо, кого після зустрічі з шаманами Путін вирішив взяти з собою до бункера

Путін / Фото: Associated Press

Президент Путін намагається знайти втіху в так званих "місцях сили", а ще намагається вирішити, чи застосовувати йому тактичну ядерну зброю в Україні чи краще не варто. Але про всяк випадок попередив своїх найближчих родичів, зокрема й коханку Аліну Кабаєву, про можливу евакуацію до бункера.

Вже кілька днів президент РФ відпочиває, відвідує "місця сили" та милується сибірськими краєвидами. Як повідомляє телеграм канал Generall SVR, диктатор також у ці дні особливо часто зустрічається з шаманами, які, у свою чергу, проводять для нього обряди "на удачу". Вона, щоправда, поки що до рук Путіна не прагне, роблячи російського президента, у якого, як кажуть, є проблеми з ментальним здоров'ям, ще більш небезпечним для всього світу.

Путін / © Associated Press
Путін / Фото: Associated Press

"Шамани провели для Путіна "обряд", у резюме якого повідомили, що "палаючий птах несе перемогу і смерть", залишивши трактування, хто, кому і що саме несе, хворобливій фантазії президента. Незалежно від шаманської маячні, яку президент сприймає цілком серйозно, Путін готується ухвалювати ключові рішення про завдання удару тактичною ядерною зброєю, перебуваючи в бункері далеко від Москви, і як він вважає, у безпеці", - пише канал.

Також повідомляється, що президент подбав про найближче коло своїх близьких і розпорядився доставити їх усіх до бункера заздалегідь. До кола цих людей за інформацією каналу увійшли Аліна Кабаєва з дітьми та дві старші дочки Путіна — Марія Воронцова та Катерина Тихонова також з дітьми та співмешканцями.

Путін та Кабаєва / © Associated Press
Путін та Кабаєва / Фото: Associated Press

Прикро, але на цьому близьке коло дорогих серцю Путіна людей замикається. Пишуть, що "Путін розпорядився, у разі ядерної загрози, евакуювати "необхідний мінімум" з російських чиновників: голову Держдуми, уряд, Генерального прокурора, керівництво Ради Безпеки (без Медведєва), керівництво Адміністрації президента, керівництво ФСБ, ФСТ, СЗР із сім'ями та й все. Крім Володіна жоден депутат Держдуми евакуації не підлягає. Рада Федерації взагалі виявилася непотрібною".

Марія Воронцова та Катерина Тихонова / ©
Марія Воронцова та Катерина Тихонова

Таємна дочка Путіна Єлизавета Кривоногих та її мати Світлана (до речі, колишня коханка президента) цій евакуації також не підлягають, як і багато інших. А от прислузі бункера пощастило більше, вони теж будуть евакуйовані у разі потреби, адже хтось має обслуговувати президента та його родину під час перебування в бункері.

"Путіна давно час на примусове лікування зі суворим спостереженням до психіатричної лікарні відправити, але мабуть усім цікаво брати участь в експерименті: "що буде якщо дати ідіоту можливість знищити світ?", — підсумував канал все, що відбувається.

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