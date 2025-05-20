ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

На виставці квітів у Челсі показали, який вигляд мають троянди, названі на честь принцеси Уельської

Нещодавно Королівське садівниче товариство назвало коралово-рожеву троянду «Catherine’s Rose» на честь принцеси Уельської Кейт та її роботи, що наголошує на «цілющій силі» природи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Під час відкриття квіткової виставки Сhelsea Flower Show можна було побачити, який вигляд мають ці гарні рожеві троянди.

Дизайнерка Міа Вітгем сфотографувалася з трояндою Catherine’s Rose під час заходу, який також відвідали король Чарльз та королева Камілла вчора ввечері.

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ці ніжні коралово-рожеві квіти мають насичений аромат з нотками рахат-лукума і манго. За даними Королівського садівничого товариства, всі кошти від продажу квітів підуть до благодійного фонду боротьби з раком Royal Marsden Cancer Charity, справа, яка близька серцю принцеси Кейт, адже це саме та лікарня, де дружина принца Вільяма проходила лікування від раку.

Catherine’s Rose / © Associated Press

Catherine’s Rose / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інших королівських осіб, на честь яких були названі квіти.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie