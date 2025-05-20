На виставці квітів у Челсі показали, який вигляд мають троянди, названі на честь принцеси Уельської

Принцеса Кейт / © Associated Press

Реклама

Під час відкриття квіткової виставки Сhelsea Flower Show можна було побачити, який вигляд мають ці гарні рожеві троянди.

Дизайнерка Міа Вітгем сфотографувалася з трояндою Catherine’s Rose під час заходу, який також відвідали король Чарльз та королева Камілла вчора ввечері.

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Троянда Catherine’s Rose / © Associated Press

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ці ніжні коралово-рожеві квіти мають насичений аромат з нотками рахат-лукума і манго. За даними Королівського садівничого товариства, всі кошти від продажу квітів підуть до благодійного фонду боротьби з раком Royal Marsden Cancer Charity, справа, яка близька серцю принцеси Кейт, адже це саме та лікарня, де дружина принца Вільяма проходила лікування від раку.

Реклама

Catherine’s Rose / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інших королівських осіб, на честь яких були названі квіти.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images