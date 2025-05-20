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На виставці квітів у Челсі показали, який вигляд мають троянди, названі на честь принцеси Уельської
Нещодавно Королівське садівниче товариство назвало коралово-рожеву троянду «Catherine’s Rose» на честь принцеси Уельської Кейт та її роботи, що наголошує на «цілющій силі» природи.
Під час відкриття квіткової виставки Сhelsea Flower Show можна було побачити, який вигляд мають ці гарні рожеві троянди.
Дизайнерка Міа Вітгем сфотографувалася з трояндою Catherine’s Rose під час заходу, який також відвідали король Чарльз та королева Камілла вчора ввечері.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ці ніжні коралово-рожеві квіти мають насичений аромат з нотками рахат-лукума і манго. За даними Королівського садівничого товариства, всі кошти від продажу квітів підуть до благодійного фонду боротьби з раком Royal Marsden Cancer Charity, справа, яка близька серцю принцеси Кейт, адже це саме та лікарня, де дружина принца Вільяма проходила лікування від раку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про інших королівських осіб, на честь яких були названі квіти.