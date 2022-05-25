На ювілей королеви не приїде: батька Меган Маркл госпіталізували

Батьку Меган Маркл знову не судилося приїхати до Великої Британії. Чоловік збирався відвідати святкування на честь платинового ювілею королеви та побачити своїх онуків хоча б здалеку, але потрапив до лікарні.
Західні ЗМІ повідомляють, що батько герцогині Сассекської перебуває у лікарні після пережитого інсульту. Чоловіка госпіталізували у вівторок.
Цю новину підтвердив близький друг Томаса Карл Ларсен. Він повідомив, що Томаса було госпіталізовано у вівторок вранці після інсульту, пише Hello!
Батько Меган Маркл мав вилетіти до Сполученого Королівства напередодні платинового ювілею королеви, де він уперше побачив би своїх онуків – Арчі та Лілібет, якби вони з'явилися на балконі разом з іншими членами королівської родини. І Томас з нетерпінням чекав на поїздку до Британії, оскільки раніше вже заявляв, що всупереч конфлікту з дочкою, він дуже поважає королівську сім'ю та її Величність Єлизавету II.
Нагадаємо, коли його дочка Меган виходила заміж за принца Гаррі 2018 року, Томас Маркл теж не зміг приїхати до Британії через те, що перебуває у лікарні із проблемами із серцем.
Нагадаємо, Гаррі та Меган вже офіційно підтвердили, що приїдуть на платиновий ювілей королеви Єлизавети II, але на балконі Букінгемського палацу разом з іншими членами сім'ї вони, швидше за все, не з'являться.
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