На ювілей королеви не приїде: батька Меган Маркл госпіталізували

Батьку Меган Маркл знову не судилося приїхати до Великої Британії. Чоловік збирався відвідати святкування на честь платинового ювілею королеви та побачити своїх онуків хоча б здалеку, але потрапив до лікарні.

Західні ЗМІ повідомляють, що батько герцогині Сассекської перебуває у лікарні після пережитого інсульту. Чоловіка госпіталізували у вівторок.

Цю новину підтвердив близький друг Томаса Карл Ларсен. Він повідомив, що Томаса було госпіталізовано у вівторок вранці після інсульту, пише Hello!

Батько Меган Маркл мав вилетіти до Сполученого Королівства напередодні платинового ювілею королеви, де він уперше побачив би своїх онуків – Арчі та Лілібет, якби вони з'явилися на балконі разом з іншими членами королівської родини. І Томас з нетерпінням чекав на поїздку до Британії, оскільки раніше вже заявляв, що всупереч конфлікту з дочкою, він дуже поважає королівську сім'ю та її Величність Єлизавету II.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також читайте Він назвав її "нарцисом": Пірс Морган знову критикує Меган Маркл

Нагадаємо, коли його дочка Меган виходила заміж за принца Гаррі 2018 року, Томас Маркл теж не зміг приїхати до Британії через те, що перебуває у лікарні із проблемами із серцем.

Нагадаємо, Гаррі та Меган вже офіційно підтвердили, що приїдуть на платиновий ювілей королеви Єлизавети II, але на балконі Букінгемського палацу разом з іншими членами сім'ї вони, швидше за все, не з'являться.

Меган Маркл та британська королівська родина / Фото: Associated Press

Читайте також: