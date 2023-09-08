На згадку про монархиню: королівська родина поділилася неопублікованим фото королеви Єлизавети II

Сьогодні, 8 вересня, світ згадує спочилу рік тому королеву Єлизавету II.

У Instagram британської королівської родини на честь монархині опублікували нове фото, яке підписали:

"Світла і вічна пам'ять. Її Величність королева Єлизавета II, 21 квітня 1926 – 8 вересня 2022 року".

На знімку королева Єлизавета II одягнена в бузкову сукню з короткими рукавами, її каштанове волосся укладене в зачіску, вона усміхалася, дивлячись у камеру фотографа, який знімав її того дня.

А нещодавно ми згадували, який вигляд мало останнє фото королеви Єлизавети II, яке було зроблено 6 вересня 2022 року, за два дні до того, як монархиня мирно померла у замку Балморал.

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