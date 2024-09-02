На згадку про принцесу Діану: 20 знаменитих цитат першої дружини короля Чарльза

Нещодавно ми згадували річницю смерті принцеси Уельської Діани. Минуло 27 років від дня, коли вона трагічно загинула в Парижі. Це сталося 31 серпня 1997 року.
Крім її благодійних справ та її дітей, пам'ять про принцесу Діану живе в зворушливих словах, які вона говорила протягом усього свого життя. Видання People зібрало цитати принцеси Діани про материнство, доброту та багато іншого, які надихають.
Принцеса Діана про материнство
"Якщо ми зробимо все можливе, щоб наші діти почувалися цінними, результат буде колосальним", — виступ на Європейській конференції з наркотиків 1992 року.
"Ми зобов'язані дбати про наших дітей таким чином, щоб ясно показати їм, що ми їх цінуємо. Вони, у свою чергу, тоді навчаться цінувати себе", — йдеться про розлади харчової поведінки у квітні 1993 року.
"Обійми матері втішають більше, ніж чиїсь ще", — Діана про материнство.
"Сім'я — найважливіше у світі" — Діана про материнство.
"Я хочу, щоб мої хлопчики розуміли емоції людей, їх невпевненість, їх прикрощі, їхні надії та мрії", - інтерв'ю Мартіна Башира у програмі BBC Panorama 1995 року.
"Ми, як частина суспільства, повинні гарантувати, що молодим людям — нашому майбутньому — буде надано шанс, на який вони заслуговують", - промова в липні 1995 року в благодійній організації Centrepoint.
"Тим матерям та дітям, які вже живуть під темною тінню СНІДу, ми повинні допомогти повернутися на світ. Поважати та підтримувати їхні потреби. І, можливо, ми навчимося у них, як прожити своє власне життя повніше — яким би довгим воно не було", — виступ на Міжнародній конференції з ВІЛ/СНІДу у матерів та дітей у вересні 1993 року.
Принцеса Діана про любов і доброту
"Обійми не мають шкідливих побічних ефектів" — виступ на Європейській конференції з наркотиків 1992 року.
"Здоров'я та щастя, набуті за рахунок болю та страждань інших, неприпустимі", — йдеться про психічне здоров'я на конференції Turning Point у січні 1993 року.
"Я думаю, що найбільша хвороба, від якої страждає цей світ у наші дні, — це хвороба людей, які почуваються такими, яких не люблять, і я знаю, що можу дарувати любов на хвилину, на півгодини, на день, на місяць, але я можу дарувати — я дуже щаслива робити це і хочу це робити", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.
"Кожна людина народжується з індивідуальними якостями та потенціалом. Ми, як суспільство, зобов'язані створити для жінок по-справжньому сприятливе середовище, в якому вони теж зможуть рости і рухатися вперед", - промова про психічне здоров'я на конференції Turning Point у січні 1993 року.
"Якщо ви знайшли в житті когось, кого любите, ви повинні триматися за це і дбати про це, а якщо вам пощастило знайти того, хто вас любить, то ви маєте захищати це", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.
"ВІЛ не робить людей небезпечними для знайомства, тому ви можете потиснути їм руки та обійняти їх. Бог знає, що їм це потрібно". — виступ проти стигми СНІДу та ВІЛ на конференції "Діти та ВІЛ" 1991 року.
"Давайте не чекатимемо, поки нас попросять. Давайте вийдемо сьогодні, завтра і в наступні дні і продемонструємо нашу людяність", — здобуття нагороди "Гуманітарій року" у Нью-Йорку у грудні 1995 року.
Принцеса Діана про те, як стати взірцем для наслідування
"Я не дотримуюся правил... Я керуюсь серцем, а не головою", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.
"Не називайте мене іконою. Я просто мати, яка намагається допомогти", — про материнство.
"Я хотіла б бути королевою людських сердець, у людських серцях", — Інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.
"Щоразу, коли мене збивали з ніг, я знову піднімалася", — принцеса Діана.
"Люди думають, що наприкінці дня чоловік — єдина відповідь. Насправді, для мене краща робота, яка приносить задоволення", — Інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.
"Я не політична фігура, я гуманітарна фігура, і завжди була і завжди буду нею", — під час поїздки Червоного Хреста до Анголи 1997 року.
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