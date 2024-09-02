На згадку про принцесу Діану: 20 знаменитих цитат першої дружини короля Чарльза

Нещодавно ми згадували річницю смерті принцеси Уельської Діани. Минуло 27 років від дня, коли вона трагічно загинула в Парижі. Це сталося 31 серпня 1997 року.

Крім її благодійних справ та її дітей, пам'ять про принцесу Діану живе в зворушливих словах, які вона говорила протягом усього свого життя. Видання People зібрало цитати принцеси Діани про материнство, доброту та багато іншого, які надихають.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана про материнство

"Якщо ми зробимо все можливе, щоб наші діти почувалися цінними, результат буде колосальним", — виступ на Європейській конференції з наркотиків 1992 року.

"Ми зобов'язані дбати про наших дітей таким чином, щоб ясно показати їм, що ми їх цінуємо. Вони, у свою чергу, тоді навчаться цінувати себе", — йдеться про розлади харчової поведінки у квітні 1993 року.

"Обійми матері втішають більше, ніж чиїсь ще", — Діана про материнство.

"Сім'я — найважливіше у світі" — Діана про материнство.

"Я хочу, щоб мої хлопчики розуміли емоції людей, їх невпевненість, їх прикрощі, їхні надії та мрії", - інтерв'ю Мартіна Башира у програмі BBC Panorama 1995 року.

"Ми, як частина суспільства, повинні гарантувати, що молодим людям — нашому майбутньому — буде надано шанс, на який вони заслуговують", - промова в липні 1995 року в благодійній організації Centrepoint.

"Тим матерям та дітям, які вже живуть під темною тінню СНІДу, ми повинні допомогти повернутися на світ. Поважати та підтримувати їхні потреби. І, можливо, ми навчимося у них, як прожити своє власне життя повніше — яким би довгим воно не було", — виступ на Міжнародній конференції з ВІЛ/СНІДу у матерів та дітей у вересні 1993 року.

Принцеса Діана про любов і доброту

"Обійми не мають шкідливих побічних ефектів" — виступ на Європейській конференції з наркотиків 1992 року.

"Здоров'я та щастя, набуті за рахунок болю та страждань інших, неприпустимі", — йдеться про психічне здоров'я на конференції Turning Point у січні 1993 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Я думаю, що найбільша хвороба, від якої страждає цей світ у наші дні, — це хвороба людей, які почуваються такими, яких не люблять, і я знаю, що можу дарувати любов на хвилину, на півгодини, на день, на місяць, але я можу дарувати — я дуже щаслива робити це і хочу це робити", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

"Кожна людина народжується з індивідуальними якостями та потенціалом. Ми, як суспільство, зобов'язані створити для жінок по-справжньому сприятливе середовище, в якому вони теж зможуть рости і рухатися вперед", - промова про психічне здоров'я на конференції Turning Point у січні 1993 року.

"Якщо ви знайшли в житті когось, кого любите, ви повинні триматися за це і дбати про це, а якщо вам пощастило знайти того, хто вас любить, то ви маєте захищати це", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"ВІЛ не робить людей небезпечними для знайомства, тому ви можете потиснути їм руки та обійняти їх. Бог знає, що їм це потрібно". — виступ проти стигми СНІДу та ВІЛ на конференції "Діти та ВІЛ" 1991 року.

"Давайте не чекатимемо, поки нас попросять. Давайте вийдемо сьогодні, завтра і в наступні дні і продемонструємо нашу людяність", — здобуття нагороди "Гуманітарій року" у Нью-Йорку у грудні 1995 року.

Принцеса Діана про те, як стати взірцем для наслідування

"Я не дотримуюся правил... Я керуюсь серцем, а не головою", — інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.

"Не називайте мене іконою. Я просто мати, яка намагається допомогти", — про материнство.

Принц Чарльз та принцеса Діана в Кенсінгтонському палаці з принцом Вільямом його іграшкою-коалою / Фото: Getty Images

"Я хотіла б бути королевою людських сердець, у людських серцях", — Інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.

"Щоразу, коли мене збивали з ніг, я знову піднімалася", — принцеса Діана.

"Люди думають, що наприкінці дня чоловік — єдина відповідь. Насправді, для мене краща робота, яка приносить задоволення", — Інтерв'ю Мартіна Башира з принцесою Діаною у програмі BBC Panorama 1995 року.

"Я не політична фігура, я гуманітарна фігура, і завжди була і завжди буду нею", — під час поїздки Червоного Хреста до Анголи 1997 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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