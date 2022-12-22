На згадку про Єлизавету II: графиня Софі та принц Едвард зворушили своєю різдвяною листівкою

На фото, яке було опубліковано в королівському обліковому записі в твітері, зображені Софі, Едвард та королева Єлизавета II. Усі троє усміхаються, знімок було зроблено у червні 2022 року за два місяці до смерті монархині.

Софі та королева Єлизавета II тримають букети квітів на фотографії, зробленій влітку в палаці Голірудхаус в Единбурзі, Шотландія. Це був їхній останній спільний публічний захід. В написі на внутрішньому боці різдвяної листівки йдеться:

"На згадку про щасливі дні".

Christmas Card of Earl and Countess of Wessex є реально touching and beautiful.



З другого краєвиду зображення на карті зображено останнє Duke of Edinburgh і Her Majesty в Scottish Highlands в 2003. pic.twitter.com/YpjKqUzzG3 — Isa (@isaguor) December 21, 2022

Також Софі та Едвард обрали для листівки ще одну фотографію. На ній королева Єлизавета II та принц Філіп зображені під час відпочинку в Шотландії 2003 року. До того ж автором цього кадру тоді стала сама Софі.

Зазначимо, що Софі та Єлизавета II завжди мали дуже теплі стосунки. Графиня Уесекська була улюбленою невісткою королеви та принца Філіпа. Їхня глибока прихильність була очевидна, і Софі була зі зрозумілих причин спустошена втратою свекрухи.

Раніше, нагадаємо, ми показували вам різдвяні листівки короля Чарльза III та королеви Камілли, а також принца та принцеси Уельських та Меган та Гаррі. Більше фото дивіться у галереї нижче.

Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

Читайте також: