На згадку про Єлизавету II: принцеса Уельська готується до другого різдвяного концерту

Принцеса Уельська готується провести другий різдвяний концерт, що відбудеться 15 грудня. Він буде присвячений пам'яті королеви Єлизавети II та пройде у Вестмінстерському абатстві.

З'явилися деякі подробиці майбутнього заходу. Відомо, що король Чарльз III та королева-консорт Камілла приєднаються до принцеси Уельської та чоловіка принца Вільяма на службі. Святковий захід, організований 40-річною принцесою Кейт за підтримки Королівського фонду, також збере інших членів королівської родини, його відвідають громадські волонтери, благодійники, військовослужбовці та передові працівники.

"Цього року гімн присвячений Її Величності королеві Єлизаветі II і тим цінностям, які Її Величність демонструвала протягом усього свого життя, включаючи обов'язок, співчуття, віру, служіння, доброту, співчуття та підтримку інших", — йдеться у повідомленні Букінгемського палацу. "Ці принципи поділяють та уособлюють натхненні гості, запрошені до абатства на знак визнання їхньої невпинної роботи з надання допомоги та піклування про оточуючих".

Королева Єлизавета II та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Старовинне абатство буде прикрашене у святковому дусі, зігріте музикою хору абатства, а також іншими виступами та захопливими читаннями. Минулого року Кетрін сама сіла за фортепіано, щоб продемонструвати свої музичні навички та здивувала публіку. Чекаємо на якийсь перформанс від неї і цього року.

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