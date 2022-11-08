На згадку про Єлизавету II: принцеса Уельська проведе різдвяний концерт на честь королеви

Цього року принцеса Уельська організує другий різдвяний концерт, який буде присвячений пам'яті королеви Єлизавети II.

Минулої п'ятниці Букінгемський палац офіційно підтвердив інформацію про те, що Кетрін другий рік поспіль проведе святковий концерт гімнів у Вестмінстерському абатстві. Захід має відбутися 15 грудня, у ньому візьмуть участь члени королівської родини, співробітники благодійних організацій, волонтери, працівники на передовій, військовослужбовці та багато інших.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Як зворушлива данина Різдвяний концерт цього року також буде присвячений покійній королеві Єлизаветі II, яка померла у вересні 2022 року.

Служба продемонструє цінності, які вона відстоювала протягом усього свого життя та правління, такі як співчуття та підтримка інших.

Королева Єлизавета II та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Старовинне абатство буде прикрашене у святковому дусі, зігріте музикою хору абатства, а також іншими виступами та захопливими читаннями. Торік Кетрін сама сіла за фортепіано, щоб продемонструвати свої музичні навички і вийшло чудово. Чекаємо з нетерпінням на перформанс Кейт і цього року.

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