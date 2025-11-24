Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Вона приїхала на захід у супроводі принца Вільяма, одягнена у темно-зелену оксамитову сукню від Talbot Runhof, яка мала глибокий сенс.

Зелений — не просто колір сезону, він має глибший сенс. Нефритовий, смарагдовий чи глибокий темний відтінок, обраний Міддлтон, він відомий як колір оновлення та відродження завдяки своєму зв’язку з природою.

Принцеса Кейт та принц Вільям

Психолог за кольором Жуль Стендіш пояснює Daily Mail:

«Зелений колір, якщо розглядати його як довжину хвилі світла, природно заспокоює очі, зберігаючи нас у стані стресу. Це також колір серцевого центру, що робить його відтінком, що імітує те, що виходить із серця, демонструючи дружелюбність, доброзичливість та співчуття Кейт, тому він ідеально підходить, щоб наголосити на цій її стороні. Цей відтінок також відомий як відтінок, що найбільше асоціюється з удачею. Тут, на принцесі Уельській, яка поступово повертається до своїх королівських обов’язків після року відновлення, колір та його конотації набувають нового контексту», — каже експерт.

Принцеса Кейт та принц Вільям

Її поява в Королівському вар’єте лише підкреслила тенденцію, що визначила її повернення на публіку. Кейт обирає зелений колір не випадково, а цілеспрямовано, обираючи символізм та впевненість.

До речі, на заході принцеса Уельська вперше прокоментувала свій оновлений відтінок волосся.