На знак скорботи: сайт британської королівської родини став чорним

Сьогодні на офіційному сайті британської королівської сім'ї були внесені зміни у зв'язку зі смертю 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II - монархині, яка правила найдовше в історії країни.

Головна сторінка сайту стала чорною, і на ній опубліковано портрет королеви в день, коли вона зійшла на престол, а також написані роки її життя - 1926-2022.

Також там зазначено, що королева мирно померла сьогодні вдень. Старший син Єлизавети II тепер король Великої Британії, про що також йдеться у повідомленні.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра".

Також змінено й офіційні сторінки королівської родини в Instagram. З аватарки прибрали портрет королеви і помістили там герб Великої Британії.

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