На знак смирення та поваги: король Чарльз III прийшов до храму у шкарпетках та з тюрбаном на голові

Король Чарльз III відвідав сьогодні Лутон та поспілкувався з волонтерами.

Сьогодні, 6 грудня, король Карл III відвідав сикхський храм, нещодавно збудований Гуру Нанак Гурдвар у Лутоні.

Під час візиту 74-річний монарх зняв взуття та покрив голову біло-сіро-синім картатим тюрбаном на знак смирення та поваги.

Під час зустрічі з волонтерами у храмі король також робив традиційний жест намасте, який він часто використовував як привітання під час пандемії замість рукостискання.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На шиї Чарльза також була накинута традиційна шаль для медитації, коли він перебував у молитовному залі храму.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images



Його вітав професор Гурч Рандхава, член сикхської конгрегації у Гурдварі, заступник лейтенанта та директор Інституту медичних досліджень Бедфордширського університету.

Він також зустрівся з волонтерами, які керують сикхською школою, та поговорив зі студентами, які вивчають панджабі та традиційну музику.

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