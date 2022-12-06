На знак смирення та поваги: король Чарльз III прийшов до храму у шкарпетках та з тюрбаном на голові

Король Чарльз III відвідав сьогодні Лутон та поспілкувався з волонтерами.
Сьогодні, 6 грудня, король Карл III відвідав сикхський храм, нещодавно збудований Гуру Нанак Гурдвар у Лутоні.
Під час візиту 74-річний монарх зняв взуття та покрив голову біло-сіро-синім картатим тюрбаном на знак смирення та поваги.
Під час зустрічі з волонтерами у храмі король також робив традиційний жест намасте, який він часто використовував як привітання під час пандемії замість рукостискання.
На шиї Чарльза також була накинута традиційна шаль для медитації, коли він перебував у молитовному залі храму.
Його вітав професор Гурч Рандхава, член сикхської конгрегації у Гурдварі, заступник лейтенанта та директор Інституту медичних досліджень Бедфордширського університету.
Він також зустрівся з волонтерами, які керують сикхською школою, та поговорив зі студентами, які вивчають панджабі та традиційну музику.
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