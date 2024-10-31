На зустріч до короля: стало відомо за якої умови Меган Маркл може дозволити дітям побачитися з їхнім дідусем

Меган Маркл може покласти край ворожнечі з королівською сім'єю і дозволити принцу Гаррі привезти дітей до короля Чарльза, щоб монарх побачив онуків.

Нещодавно стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські придбали новий будинок у Португалії, і багато шанувальників вважають, що цей крок дозволить парі стати ближчими до королівської родини без необхідності фактично переступати поріг Великої Британії.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

П'ятирічний Арчі та трирічна Лілібет провели дуже мало часу у Великій Британії та виросли у Каліфорнії після того, як Гаррі та Меган склали з себе повноваження старших діючих членів королівської родини 2020 року.

Меган і Гаррі, королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Тепер, якщо це буде вважатися безпечним, цілком ймовірно, що в якийсь момент вона дасть своє благословення Гаррі на те, щоб відвезти Арчі та Лілібет до їхнього діда, короля Чарльза. А з точки зору логістики наявність житла в Португалії полегшить завдання, оскільки Меган зможе прилетіти туди з дітьми, не почуваючись у пастці", — розповіло джерело виданню Closer, пише express.co.uk.

Нагадаємо, що Меган Маркл відвідала Велику Британію від 2020 року лише двічі. Вона приїжджала на платиновий ювілей королеви Єлизавети II 2022 року та на її похорон того ж року. Принц Гаррі літав до Лондона набагато частіше.

Меган і Гаррі у Великій Британії 2022 року / Фото: Associated Press

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