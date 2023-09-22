На зустрічі із Зеленськими: Джилл Байден у синій сукні, Джо Байден – у синьо-жовтій краватці

Володимир і Олена Зеленські побували у гостях у своїх американських колег.

Вчора, 21 вересня, президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден приймали у себе в гостях, у Білому домі, президента України Володимира Зеленського з дружиною Олена Зеленською, які приїхали до США з офіційним візитом.

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Джилл обрала для цієї зустрічі обтислу синю (один із кольорів українського прапора) сукню довжини міді із округлим коміром, рукавами три чверті і декоративними ґудзиками у зоні декольте.

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Сукню перша леді скомбінувала з білими з кольоровим квітковим принтом слінгбеками J'adior от Dior.

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Джилл зробила зачіску з локонами, макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими круглими сережками, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками. Французький манікюр завершив її лук.

Джо і Джилл Байдени, Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Джо Байден одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і синьо-жовту краватку, до речі, у схожій – він приїжджав до Києва у лютому цьогоріч.

Джилл виклала в Instagram миле спільне фото із Оленою.

"Мати, захисниця та перша леді – Олено, ти – серце України. Ми з Джо мали честь вітати вас і президента Зеленського сьогодні у Білому домі. Ми з народом України", - написала у дописі Джилл.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Джилл Байден

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