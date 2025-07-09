На зустрічі з королем Чарльзом: Бріжит Макрон короткою спідницею підкреслила стрункі ноги

Бріжит Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у другий день свого офіційного візиту до Великої Британії зустрілися з королем Чарльзом і королевою Каміллою біля Віндзорського замку в Беркширі.

Бріжит і Еммануель Макрони, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Цього разу перша леді Франції продемонструвала образ в елегантному костюмі кольору слонової кістки, що складався з двобортного жакета і короткої спідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.

Бріжит і Еммануель Макрони, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Аутфіт пані Макрон доповнила гостроносими замшевими бежевими туфлями на високих шпильках і кремовою стьобаною сумочкою з чорними ручками від бренду Dior.

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Бріжит наділа об’ємну перуку та зробила улюблений макіяж смокі-айс. З аксесуарів вона використала прикраси з діамантами, годинник з бежевим ремінцем і чорні сонцезахисні окуляри.

Король Чарльз і Бріжит Макрон / © Associated Press

Еммануель Макрон обрав для своєї появи темно-синій костюм-трійку, білу сорочку і темно-синю краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером з’явилася у бежевому ансамблі від Louis Vuitton.

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