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На зустрічі з королем Чарльзом: Бріжит Макрон короткою спідницею підкреслила стрункі ноги
Перша леді Франції любить носити короткі вбрання, які акцентують увагу на її стрункі коліна.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у другий день свого офіційного візиту до Великої Британії зустрілися з королем Чарльзом і королевою Каміллою біля Віндзорського замку в Беркширі.
Цього разу перша леді Франції продемонструвала образ в елегантному костюмі кольору слонової кістки, що складався з двобортного жакета і короткої спідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт пані Макрон доповнила гостроносими замшевими бежевими туфлями на високих шпильках і кремовою стьобаною сумочкою з чорними ручками від бренду Dior.
Бріжит наділа об’ємну перуку та зробила улюблений макіяж смокі-айс. З аксесуарів вона використала прикраси з діамантами, годинник з бежевим ремінцем і чорні сонцезахисні окуляри.
Еммануель Макрон обрав для своєї появи темно-синій костюм-трійку, білу сорочку і темно-синю краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером з’явилася у бежевому ансамблі від Louis Vuitton.