На зустрічі з королем Йорданії: 69-річна Бріжит Макрон білою короткою сукнею підкреслила стрункі ноги

Перша леді Франції не зраджує свої пристрасті до коротких суконь.

Сьогодні, 14 вересня, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях у Єлисейському палаці короля Йорданії Абдаллу II, його дружину – королеву Ранію та сина – спадкового принца Хусейна.

Бріжит і Еманнуель Макрони, королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Ця зустріч знаменує собою новий етап у стратегічному партнерстві, яке пов’язує Францію та Йорданію, і дає змогу продовжувати спільну роботу двох країн у протистоянні економічним та викликам безпеки.

Перша леді Франції обрала для цієї зустрічі сукню улюбленої довжини – білу трішки вище коліна. Вбрання мало рукава три чверті і два декоративні ґудзики на плечах.

Бріжит і Еманнуель Макрони, королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила тілесними колготами та замшевими пудровими туфлями на шпильках.

Вона зробила об'ємне укладання, традиційний макіяж смокі-айс і прикрасила руку широкими каблучками та золотим годинником.

Бріжит і Еманнуель Макрони, королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Ранія одягла ніжно-блакитну плісовану сукню від Brandon Maxwell і білі туфлі Jimmy Choo.

Бріжит і Еманнуель Макрони, королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на нещодавній зустрічі з прем’єр-міністром Греції Бріжит Макрон постала у вишуканому образі. На ній був елегантний білий жакет із чорними лацканами, чорний атласний топ і чорні прямі штани.

Читайте також: