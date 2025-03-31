На зустрічі з Макроном: прем’єр-міністерка Ісландії білою сукнею підкреслила струнку фігуру

Кріструн Фростадоттір і Еммануель Макрон / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір відвідала Париж, де взяла участь у саміті, присвяченому Україні. Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон і Кріструн Фростадоттір / © Associated Press

Пані Фростадоттір з'явилася у ніжному образі. На ній була біла обтисла сукня з високою горловиною і рукавами три чверті, яка підкреслила її струнку фігуру. у неї була коротка зачіска, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Кріструн доповнила лук лаконічними сережками-кільцями, каблучками і годинником.

Еммануель Макрон і Кріструн Фростадоттір / © Associated Press

Макрон був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

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