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На зустрічі з Макроном: прем’єр-міністерка Ісландії білою сукнею підкреслила струнку фігуру
Кріструн Фростадоттір у ніжному образі зустрілася з Еммануелем Макроном.
Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір відвідала Париж, де взяла участь у саміті, присвяченому Україні. Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.
Пані Фростадоттір з'явилася у ніжному образі. На ній була біла обтисла сукня з високою горловиною і рукавами три чверті, яка підкреслила її струнку фігуру. у неї була коротка зачіска, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Кріструн доповнила лук лаконічними сережками-кільцями, каблучками і годинником.
Макрон був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.