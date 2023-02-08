Наче бджоли покусали: Аліна Кабаєва після невдалого візиту до лікаря з'явилася на публіці

Коханка "фюрера" вийшла з бункера, щоб вимовити чергову пропагандистську промову та себе показати. Судячи з того, як змінилася зовнішність Аліни Кабаєвої, кілька місяців відсутності на публіці вона провела в кабінеті чи то косметолога, чи то пластичного хірурга.

Пані Кабаєва, яка все ще є головою ради директорів "Національної Медіа Групи", виступила на ювілеї холдингу і у своїй промові порівняла роботу російського телебачення з автоматом Калашникова.

Аліна Кабаєва

"Інформаційна робота сьогодні, в тих умовах у яких ми живемо і боремося за нашу країну, це як бойова зброя і за значимістю своєю ні в чому не поступається автомату Калашникова", — сказала з усмішкою на обличчі Аліна.

Про обличчя хочеться поговорити окремо, адже є відчуття, що Аліна часу не марнувала, знову навідувалася до фахівця з краси. Обличчя Кабаєвої впізнати все важче, чи то ботокс, чи може філери, щось ексспортсменка явно таке зробила з ним і перестаралася. Наразі її обличчя має опухлий вигляд, як у героїні з радянського фільму "Королева бензоколонки" Тосі, яка мріяла працювати в балеті на льоду, але її покусали бджоли і довелося дівчині йти працювати на бензоколонку.

Аліна Кабаєва

Під відео на Youtube користувачі пишуть, що Кабаєва і Путін очевидно користуються послугами одного і того ж лікаря, оскільки стали дуже схожі зовні. Щоправда, зовнішність диктатора, який хворіє на рак, оцінити зараз важко, адже він зі свого бункера практично не виходить.

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