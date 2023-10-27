Наче принцеса: кохана жінка прем’єр-міністра Австралії в димчастій сукні з оголеними плечима сяяла в Білому домі

В Білому домі відбулася державна вечеря, яку президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден влаштували на честь візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе та його коханої Джоді Гейдон.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон / Фото: Associated Press

Джоді з'явилася на заході в чарівному образі, в якому вона була схожою на принцесу. На ній була довга сукня димчастого кольору з пишною спідницею та оголеними плечима від південноавстралійського бренду Paolo Sebastian.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон / Фото: Associated Press

Вбрання мало прозорі рукави і було прикрашене делікатною вишивкою у формі квітів, а також австралійських птахів – кукабар.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон / Фото: Associated Press

Свій образ Гейдон доповнила гарною зачіскою, макіяжем смокі-айс та елегантним кольє на шиї.

Альбанезе був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Ентоні Альбанезе і Джоді Гейдон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден обрала для державної вечері бежеву сукню максі, розшиту квітковими візерунками зі сріблястих леліток від ліванського бренду Reem Acra.

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