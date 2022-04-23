Національний код: Музей Івана Гончара показав традиційні українські писанки

Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" опублікував на своїй сторінці у Instagram віде із традиційними українськими писанками із різних частин нашої країни.

Зокрема у відео під супровід гурту The Doox показано писанки із 13 куточків України: Наддніпрянщина, Полісся, Південь України, Лемківщина, Східне Поділля, Західне Поділля, Покуття, Буковина, Гуцульщина, Опілля, Закарпаття, Пряшівщина.

Публікацію у музеї доповнили відомим висловом "Доки люди писатимуть писанки, доти у світі існуватиме любов", а також додали "Україно, ми вистоїмо! Бо в наших серцях море любові, а вона є найсильнішою зброєю при захисті від зазіхань ворогів на нашу гідність й волю".

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