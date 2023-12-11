З принцеси Кейт знущалися у школі: випливли нові подробиці

Саме цей факт сильно вплинув на те, як Кейт виховує своїх трьох дітей і що робить, щоб вони росли в любові та турботі.

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд розповіла журналу OK! про те, що власний досвід Кейт вплинув на те, як виховуються принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

"Принц і принцеса Уельські ясно дали зрозуміти, що їхня молода сім'я буде, наскільки це можливо, на першому місці, і це включає те, що всі троє їхніх дітей пішли навчатися до денної школи, а не до школи-інтернату, як це було у Кетрін і Вільяма. Кейт провела дуже нещасливий час у Даун-гаусі в перші два семестри, і над нею досить сильно знущалися, перш ніж вона перейшла до коледжу Мальборо", — каже журналістка.

Це повністю вплинуло на те, як вона хоче, щоб її діти здобували освіту, а також на її віру та дослідження в галузі раннього розвитку дітей, пише express.

"Показово, що Кейт брала активну участь у пошуках школи для Джорджа, Шарлотти та Луї, оскільки два ключові прагнення школи Ламбрук — це доброта та інклюзивність. Вільям і Гаррі навчалися в школі-інтернаті, коли досягли початкового шкільного віку. Діана дуже сумувала за ними, але водночас виховувалася також далеко від своєї родини", — каже експертка.

Принцеса Кетрін і принц Вільям хочуть, щоб їхні діти росли поруч із ними, виховувалися у щасливому та дбайливому середовищі. І поки що у них це виходить.

Нагадаємо, днями принц і принцеса Уельські представили свою різдвяну листівку, яка зворушила серця королівських шанувальників.

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

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