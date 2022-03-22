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Бріжит Макрон зустрілася з онкохворими дітьми з України

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Бріжит Макрон зустрілася з онкохворими дітьми з України

Бріжит Макрон / Getty Images

Перша леді Франції підтримує українських дітей, які втекли від війни.

Бріжит Макрон зустрілася з міністром охорони здоров’я Франції Олів’є Вераном та працівниками Хреста після того, як двадцять українських дітей, які страждають на рак та лейкемію, прибули до аеропорту в Орлі, поблизу Парижа.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Getty Images

Діти з України прибули з польської клініки Unicorn. Вони будуть проходити лікування у Франції.

Бріжит Макрон / © Getty Images
Бріжит Макрон / Getty Images

Нагадаємо, раніше перша леді Франції завітала до школи в Епіне-сюр-Сені, що на півночі від Парижа, де зустрілася з трьома українськими дітьми, які втекли від наступу російських військ в Україні.

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