Бріжит Макрон зустрілася з онкохворими дітьми з України

Перша леді Франції підтримує українських дітей, які втекли від війни.
Бріжит Макрон зустрілася з міністром охорони здоров’я Франції Олів’є Вераном та працівниками Хреста після того, як двадцять українських дітей, які страждають на рак та лейкемію, прибули до аеропорту в Орлі, поблизу Парижа.
Діти з України прибули з польської клініки Unicorn. Вони будуть проходити лікування у Франції.
Нагадаємо, раніше перша леді Франції завітала до школи в Епіне-сюр-Сені, що на півночі від Парижа, де зустрілася з трьома українськими дітьми, які втекли від наступу російських військ в Україні.
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