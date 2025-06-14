Надягла улюблену прикрасу: що за чокер був на королеві Каміллі під час параду Trooping the Color

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Одна з найпопулярніших у неї прикрас — це чотирирядне перлове намисто з діамантовою застібкою виконане у вигляді чокера.

Дизайн цієї прикраси абсолютно класичний, що робить його універсальним аксесуаром, придатним для різних випадків.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Чи є це кольє подарунком короля Чарльза — невідомо, але помічено, що в колекції Камілли воно з’явилося 2010 року і стало одним із найулюбленіших у неї. Королева часто вибирає цей чокер для денних заходів. Вартість прикраси також невідома, але за оцінками знавців ювелірної справи, неодноразово повідомлялося, що прикраса може коштувати близько 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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Саме в цій прикрасі Камілла сяяла на параді Trooping the Color. Кольє стало чудовим доповненням її білого вбрання від Anna Valentine і крислатого капелюшка від бренду Philip Treacy.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images Королева Камілла / © Associated Press Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Associated Press Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images Королева Камілла / © Getty Images Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images