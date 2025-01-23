Надихається британською принцесою: Іванка Трамп знову скопіювала образ Кейт Міддлтон

Наступного дня після інавгурації Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня у Вашингтоні, він і його родина відвідали Національну молитовну службу, що відбулася у Вашингтонському національному соборі.

Старша донька президента США Іванка з'явилася на цьому заході в червоному довгому пальті від бренду Suzannah London, який для неї пошили на індивідуальне замовлення. Ця модель вбрання називалася Prue і виготовлена з червоного італійського вовняного крепу.

Пальто застібалося на великий ґудзик спереду, а також було прикрашене на грудях величезним червоним бантом із тканини.

Іванка Трамп / Фото: Getty Images

Вбрання дуже нагадало сукню-пальто британської принцеси Кейт, яку вона неодноразово надягала. Вперше в такому вбранні вона з'явилася на різдвяному концерті Together at Christmas. Проте вбрання Кейт від іншого бренду – воно пошите для неї Catherine Walker. Також у колекції принцеси є таке пальто чорного кольору.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Іванка копіює стиль і сукні Кетрін не вперше, оскільки раніше також була помічена в сукні-кейпі бірюзового кольору від бренду Jenny Packham. Таку саму сукню, але золотого кольору, Кейт одягла 2021 року на прем'єру фільму про Джеймса Бонда.

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