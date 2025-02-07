Надихнулася Кейт: Іванка Трамп відтворила образ принцеси Уельської

Дочка президента США – Дональда Трампа – Іванка – продовжує надихатися стилем принцеси Уельської Кетрін.
Іванку Трамп заскочили папараці в Маямі. Вона йшла за руку з чоловіком Джаредом Кушнером і була одягнена в смарагдовий штанний костюм, який поєднувала з чорним класичним топом. У неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах сережки-кільця, волосся Іванка зібрала в низький пучок і одягла сонцезахисні окуляри.
Принцеса Уельська Кетрін носила схожий смарагдовий штанний костюм від Burberry, коли відвідувала з візитом текстильну фабрику AW Hainsworth у Лідсі у вересні 2023 року. Під жакет принцеса тоді одягла білу блузку і підібрала до аутфіту смарагдові замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi. Образ Кейт був доповнений маленькими сережками-кільцями, декорованими перлами та намистом у вигляді золотого ланцюга.
Іванка Трамп не вперше надихається британською принцесою. Раніше ми показували образи, які вона демонструвала вже на публіці раніше і які були схожі на образи невістки короля Чарльза III.
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