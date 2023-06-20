Надихнулася образами принцеси Діани: вбрання Кейт Міддлтон дуже нагадало дві сукні її свекрухи

Стиль вбрання дуже нагадав моду 80-х років та дві сукні, які в той період носила інша принцеса Уельська.

У Лондоні відбувся черговий традиційний захід – служба Ордену Підв'язки у каплиці Святого Георгія. Це найстаріший і високопоставлений рицарський орден у Великій Британії, заснований ще королем Едуардом III майже 700 років тому.

Принцеса Уельська не є членкинею Ордену, але прийшла на захід, щоби підтримати свого чоловіка принца Вільяма. Для появи на публіці вона вибрала сукню від Alessandra Rich – одного з її улюблених британських брендів.

Це була приталена сукня у чорний горох та довгими рукавами. Вбрання однозначно виконане у стилі 80-х років і вирізняється високим коміром і характерною деталлю на талії, підплічниками та манжетами на ґудзиках.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Образ Уельська доповнила чорно-білими туфлями в стилі "Мері Джейн" від бренду Jennifer Chamandi, клатчем від Strathberry та незвичайним капелюхом виготовленим на замовлення брендом головних уборів Philip Treacy.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У вухах Кейт були сережки, які належали раніше принцесі Діані — покійній матері її чоловіка, а на руці її ж браслет.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Однак не лише прикраси стали даниною поваги "королеві людських сердець", а й сама сукня Кетрін, адже вона шалено схожа на два вбрання, які носила Діана.

У 80-х роках Діана мала сукню в горох від дизайнера Віктора Едельштейна. Це вбрання має схожий фасон, довгі рукави й такий самий пояс зі складками, як і у сукні Кейт.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також у гардеробі матері Вільяма була яскраво-рожева сукня, яка особливо запам'яталася шанувальникам Діани. Це вбрання вона носила 1983 року під час свого першого туру до Австралії. Автором сукні є модельєр Дональд Кемпбелл, а капелюх створив для неї Джон Бойд.

Принцеса Діана, 1983 рік / Фото: Getty Images

Цікаво, що спочатку сукня, яку одягла Кейт, продавалася брендом у такому ж рожевому кольорі в білий горох, через що ще більше нагадувала вбрання її свекрухи. Але цей колір вона вирішила не одягати і замовила індивідуальну сукню у білому кольорі та у чорний горох.

Alessandra Rich, показ 2019 року / Фото: Getty Images

Рожеву версію вбрання одягала якось на публічний захід племінниця Діани – леді Еліза Спенсер.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

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