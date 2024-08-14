Надихнулася образом Камілли: королева Єлизавета II одного разу одягла сукню-копію весільного вбрання своєї невістки

В такому аутфіті Її Величність прибула на весілля свого старшого онука Пітера Філліпса та Отем Келлі, яке відбулося 17 травня 2008 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Королева Єлизавета II одного разу одягла блідо-блакиту сукню-пальто з золотою вишивкою, яку поєднала з чорними туфлями на підборах і лаконічною сумкою в руках. Навіть головний убір монархині був схожим на той, в якому Камілла виходила заміж за принца Чарльза 2005 року.

На фото з королевою Єлизаветою II зображено її внучку Зару Філліпс — сестру нареченого і доньку принцеси Анни. На ній була м'ятна сукня без бретельок і з бантом на спині, білі туфлі на підборах, перлинний браслет і перлинні сережки. Також було видно сліди від купальника на тілі Зари.

Зара Тіндалл і королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, весілля Камілли та принца Чарльза відбулося 9 квітня 2005 року. На службі благословення в каплиці Святого Георгія наречена з'явилася у сукні-пальті блідо-блакитного кольору з золотою вишивкою від Робінсона Валентайна та в капелюсі від Філіпа Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ доповнювали також сережки-кліпси (оскільки у Камілли не проколоті вуха) у вигляді пелюсток.

Весілля Чарльза та Камілли 2005 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам образи королеви Єлизавети ІІ за історію її 70-річного правління.

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