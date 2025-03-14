Надихнулася образом родички: Зара Тіндалл вигуляла аксесуар, як у принцеси Кейт

Зара Тіндалл явно надихнулася образом принцеси Уельської Кейт і з'явилася на Челтнемському фестивалі у такому самому капелюшку.

У другий день кінних змагань на іподромі в Челтнемі Зара Тіндалл з'явилася в компанії свого чоловіка Майка Тіндалла, а також принцеси Євгенії Йоркської та її чоловіка Джека Бруксбенка.

Зара Тіндал і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Зара обрала для виходу у світ сірий штанний костюм від Laura Green, який доповнила бордовим капелюхом-таблеткою від бренду Juliette Botterill Millinery, який, як відомо, любить принцеса Уельська.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Принцесу Кейт ми бачили у капелюсі цього ж бренду на різдвяній службі у Сандрінгемі 2023 року. Тільки її капелюх був синього кольору, підібраний до тону пальта та синього джемпера.

Принц і принцеса Уельські на службі в Сандрінгемі 2023 року / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл і принцеса Кейт / Фото: Getty Images

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