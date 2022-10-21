Надихнулася стилем королеви Ранії: наречена принца Хусейна з'явилася на першому заході з майбутнім чоловіком

Спадковий принц Йорданії Хусейн нещодавно оголосив про свої заручини, а цього тижня з'явився на першому публічному заході разом зі своєю майбутньою дружиною Раджвою Аль-Саїф.

28-річна Раджва та 28-річний принц Хусейн разом з'явилися на заході у Королівському Хашимітському дворі. Пара завітала на виставку, присвячену історії Хашимітів Йорданії, під досвідченим керівництвом принца Хасана бін Талала, двоюрідного діда спадкового принца.

Знімками із заходу принц Хусейн поділився зі своїми підписниками в Instagram. Він був одягнений у темно-синій костюм та білу сорочку, а його наречена Раджва одягла білу сорочку у поєднанні з чорною спідницею та поясом на талії, а в руках несла маленьку молочно-білу сумку.

Ми помітили на шиї у нареченої принца цікаву прикрасу у вигляді срібного намиста з ініціалами їхніх імен "H" і "R" та серцем. Стиль Раджви вже встигли порівняти зі стилем її майбутньої свекрухи королеви Ранії, кажуть, Раджва саме в неї черпає натхнення, підбираючи вбрання для виходів.

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"Немає нікого більш обізнаного, ніж мій двоюрідний дядько Ель Хасан, коли йдеться про історію Йорданії та нашу хашимітську спадщину. Раджва і я мали задоволення оглянути експонати з історії Хашимітів Йорданії в Королівському Хашимітському дворі", — написав кронпринц під фото.

Нагадаємо, син королеви Ранії раніше показав портретне фото з нареченою зі своїх заручин. Пара заручилася в серпні 2022 року.

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