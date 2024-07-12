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Надихнулася весіллям: Меган Маркл повторила своє ж розкішне вбрання

Надихнулася весіллям: Меган Маркл повторила своє ж розкішне вбрання

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дружина британського принца вирішила нагадати всім, який вигляд мала її весільна сукня. Цей фасон їй дуже личить.

Герцогиня Сассекська Меган супроводжувала свого чоловіка принца Гаррі на щорічне вручення премії ESPY, яке проводилось у Каліфорнії. Для цього заходу 42-річна жінка обрала білу довгу сукню з бретелькою-галтером від бренду Oscar de la Renta, яка була створена для неї ексклюзивно.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Вбрання вона поєднала з чорними босоніжками від Céline та прикрасами — кільцем від RODI, парою діамантових сережок, а також браслетом The Love від Cartier. Волосся Меган зібрала в гладкий пучок, а також зробила вечірній лаконічний макіяж із сяйними тінями.

Спина на сукні була повністю відкрита.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Цей образ дуже нагадав другу весільну сукню Меган від британського бренду Stella McCartney. Це вбрання вона обрала для святкової вечірки.

Меган Маркл і принц Гаррі на день весілля. На герцогині її друга весільна сукня / © Associated Press
Меган Маркл і принц Гаррі на день весілля. На герцогині її друга весільна сукня / Фото: Associated Press
Меган Маркл і принц Гаррі на день весілля. На герцогині її друга весільна сукня / © Associated Press
Меган Маркл і принц Гаррі на день весілля. На герцогині її друга весільна сукня / Фото: Associated Press

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