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Надихнувся братом: принц Вільям здивував публіку своїм новим образом

Надихнувся братом: принц Вільям здивував публіку своїм новим образом

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям повернувся до роботи після тривалої літньої відпустки та здивував своїм новим зовнішнім виглядом.

Очевидно, принц Уельський надихнувся реакцією королівських шанувальників, коли під час відпустки з'явився перед камерами з бородою. Зазначимо, що бороду носить його молодший брат Гаррі і в юні роки батьки навіть часто сперечалися про те, чому одному дозволялося носити бороду, а іншому ні.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Потім на публіці його бачили з ідеально поголеним обличчям, і ось учора син короля Чарльза відвідав виставку "Безпритульність: переосмислення" у галереї Саатчі в Лондоні. Експозицію було створено у співпраці з фондом Eleven Eleven Foundation та кампанією принца Вільяма Homewards, запущеною у червні 2023 року Королівським фондом принца та принцеси Уельських з метою покласти край безпритульності назавжди.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський був у блакитній сорочці, синьому піджаку та темно-синіх штанях. У нього на обличчі було легке неголення, яке надавало зовнішньому вигляду майбутнього короля певної брутальності.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Зазвичай принц Вільям ходить гладко поголеним, він з'явився з бородою вперше за вісім років у відеоролику від 11 серпня, який він та принцеса Кейт випустили, щоб привітати збірну Великої Британії з успіхом на Олімпіаді 2024 року у Парижі. Вільям, схоже, поголився через кілька тижнів, і був без бороди, коли їхав до церкви Crathie Kirk біля замку Балморал у Шотландії з Кейт 25 серпня. Але тепер, мабуть вирішив ще трохи походити з бородою.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото Вільяма та його батька Чарльза з бородою. Вони надзвичайно схожі на цих світлинах.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

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