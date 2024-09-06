Надихнувся братом: принц Вільям здивував публіку своїм новим образом

Очевидно, принц Уельський надихнувся реакцією королівських шанувальників, коли під час відпустки з'явився перед камерами з бородою. Зазначимо, що бороду носить його молодший брат Гаррі і в юні роки батьки навіть часто сперечалися про те, чому одному дозволялося носити бороду, а іншому ні.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Потім на публіці його бачили з ідеально поголеним обличчям, і ось учора син короля Чарльза відвідав виставку "Безпритульність: переосмислення" у галереї Саатчі в Лондоні. Експозицію було створено у співпраці з фондом Eleven Eleven Foundation та кампанією принца Вільяма Homewards, запущеною у червні 2023 року Королівським фондом принца та принцеси Уельських з метою покласти край безпритульності назавжди.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський був у блакитній сорочці, синьому піджаку та темно-синіх штанях. У нього на обличчі було легке неголення, яке надавало зовнішньому вигляду майбутнього короля певної брутальності.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Зазвичай принц Вільям ходить гладко поголеним, він з'явився з бородою вперше за вісім років у відеоролику від 11 серпня, який він та принцеса Кейт випустили, щоб привітати збірну Великої Британії з успіхом на Олімпіаді 2024 року у Парижі. Вільям, схоже, поголився через кілька тижнів, і був без бороди, коли їхав до церкви Crathie Kirk біля замку Балморал у Шотландії з Кейт 25 серпня. Але тепер, мабуть вирішив ще трохи походити з бородою.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото Вільяма та його батька Чарльза з бородою. Вони надзвичайно схожі на цих світлинах.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

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