Наділа тіару та кольє Єлизавети II: королева Камілла зачарувала публіку розкішним вечірнім образом

Її Величність віддала шану покійній монархині, оскільки прийшла на захід в одному з найвідоміших її кольє.

29 березня король Чарльз III та його дружина – королева-консорт Камілла – прибули до Німеччини з триденним державним візитом. У межах їхнього приїзду в країну відбувся державний банкет у президентському палаці Бельвю.

Король Чарльз III, королева Камілла, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева зачарувала публіку своїм елегантним вечірнім образом — чорною довгою сукнею, яку для неї ексклюзивно створив британський модельєр Брюс Олдфілд.

Сукня мала довгі рукави, опущену лінію талії на стегна і досить глибоке напівкругле декольте. Окрасою сукні стала вишивка сріблястим бісером у вигляді тонких гілок із листям. Вбрання мало дуже красивий вийгляд і безумовно личило королеві.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Доповнили цей вечірній образ підвіски, а також коштовності з діамантами — тіара "Гревілл" та лондонське кольє з "торочкою" — обидві прикраси належали королеві Єлизаветі II. У вухах Камілли були сережки, мабуть, вже новинка, зроблена під кольє, а на її руці красувався гарний браслет.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Також вона взяла із собою елегантний клатч та палантин.

Король Чарльз III, королева Камілла, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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